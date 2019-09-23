İYİ Partiden gündeme oturan gizli IMF görüşmesiyle ilgili açıklama geldi!

Bugün IMF heyetiyle CHP ve İYİ Parti yetkilileri arasında gerçekleşen gizli görüşme gündeme damga vurmuştu. Görüşmenin bir otel odasında gizlice yapılmasına tepkiler gelirken İYİ Parti'den bir açıklama geldi. İYİ Partili Durmuş Yılmaz ''IMF ile görüşmenin gizlisi saklısı yok'' açıklamasında bulundu.

İYİ Parti Ankara Milletvekili eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, iktidara yakın medya organlarının “IMF ile gizli görüşme” iddiasını yanıtladı. Yılmaz, “Bunun gizlisi saklısı yok. IMF bizimle görüşmek istedi. Hilton Oteli’nde gerçekleşti, bir buzlu camın arkasındaki bir odada oldu, içeride Faik Bey, ben ve üç IMF yetkilisi vardı” dedi.

Yılmaz, Tarafsız Haber Ajansına konuştu. “IMF ile gizli görüşme yapıldı” iddiasına ilişkin Yılmaz, şöyle dedi:

IMF bizimle görüşmek istedi

“Bunun gizlisi saklısı yok. IMF bizimle görüşmek istedi. Ben IMF yetkililerine İYİ Parti olarak benim partide herhangi bir idari görevimin olmadığını, ilgili arkadaşlarla görüşmeleri gerektiğini söyledim. Ve bu konuda da ilgili arkadaşlarımı da böyle bir talebin olduğunu bilgilendirdim.

Hilton Oteli’nde gerçekleşti bir buzlu camın arkasındaki bir odada oldu

Buna rağmen IMF dedi ki ‘biz sizinle görüşmek istiyoruz, eski bir Merkez Bankası Başkanı olarak’. Dolayısıyla bu çerçevede görüşmeyi kabul ettik. Yazıldığı, çizildiği gibi bunun gizlisi mizlisi vesairesi yok. Hilton Oteli’nde gerçekleşti, bir buzlu camın arkasındaki bir odada oldu, içeride Faik Bey, ben ve üç de IMF yetkilisi vardı.”

IMF Heyeti neyi sordu? neyi merak ettiler?

Görüşmenin Cumartesi günü saat 12.30’da gerçekleştiğini ifade eden Yılmaz, görüşmenin ayrıntılarına ilişkin şunları söyledi: “IMF uluslararası bir kuruluş. Bu kuruluşun tüzüğünde bir 4. madde var, o 4. madde kapsamında ilgili IMF’nin teknik heyeti her yıl ilgili ülkelere gider, o ülke hakkındaki bir yıllık bir ekonomik değerlendirme yapar ve bunu da üyeleriyle paylaşır. Geçen sene de bunu yaptı.

Bunun hiçbir gizli bir tarafı yok

Bu her yıl tekrar edilir, rutin bir program bu. Dolayısıyla geldiklerinde de ilgili kamu kurum kuruluşlarıyla, sivil toplum örgütleriyle, siyasi partilerle görüşürler, bu da bu çerçevede yapılmış bir görüşme, bunun hiçbir gizli bir tarafı yok.

Ekonomik bir değerlendirme yapmamızı istediler

İçeride ne sordular, içeride de bize, bizim açımızdan genel açıdan ekonomik bir değerlendirme yapmamızı istediler ki; biz de bu değerlendirmeyi zaten Türkiye’de herkes bizim ne söylediğimizi biliyor. O çerçevede bir değerlendirme yaptık.

Türkiye’de ekonomi yönetiminde birtakım sıkıntılar var

Söylediğim şey şu: Türkiye’de ekonomi yönetiminde birtakım sıkıntılar var, sıkıntı da şu, devletin namusu olarak üretilen rakamlar konusunda toplumda bir güvensizlik var, bir itimatsızlık var, dolayısıyla doğru politika üretebilmek için rakamların doğru olması lazım, doğru rakamların doğru analiz edilmesi lazım. Dolayısıyla şu anda bir sıkıntı var. Bu sıkıntıyla ilgili olarak da bir iletişim problemi var dedim.

Bütçe görüşmelerindeki tutanaklara girerseniz, orada ne söylediysem burada bunu söyledim

Meclis’teki geçen sene bütçe görüşmelerindeki tutanaklara girerseniz, orada ne söylediysem, burada bunu söyledim. Onlar sadece bir genel değerlendirme istediler. İki; şu anda Türk Lirası faiz indirimine rağmen değerleniriyor bunu nasıl okuyorsunuz, siz olsaydınız nasıl bir tedbir alırdınız şeklinde sordular. Dinlediler. Raporu yazacaklar, dünya ile paylaşacaklar.”