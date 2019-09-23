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Alanyaspor Fenerbahçe maçı tekrarlanacak mı? Erman Toroğlu MHK'nın kararını açıkladı

Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin kural hatası olduğu ve tekrar edilmesi için TFF'ye başvurduğu Alanyaspor maçı için MHK Başkanı Zekeriya Alp ile konuştuğunu ve maçta kural hatası olmadığını ifade etti.

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, A Spor'da Fenerbahçe'nin kural hatası olduğu ve tekrar edilmesi için TFF'ye başvurduğu Alanyaspor maçı için konuştu.

Oyun kuralı ihlali yokmuş
MHK Başkanı Zekeriya Alp ile konuştuğunu ifade eden Toroğlu, "Senin için tenkitler var dedim. Maçın ertesi günü pozisyonları aldım, Oğuz Sarvan ve Ünsal Çimen ile oynattık ve net olarak kararımızı verdik. Oyun kuralı ihlali yok dedik ve bunu açıkladık zaten dedi" sözlerini kullandı ve MHK'nın kesin kararı verdiğini belirtti.

Görevini bırakmayacakmış
Zekeriya Alp'in basında söylediği iddia edilen "Alanyaspor-Fenerbahçe maçı tekrar edilirse iptal ederim" sözlerini de Alp'e sorduğunu belirten Toroğlu, "Alanyaspor-Fenerbahçe maçı tekrar oynatılırsa görevi bırakırım diye bir şey söyleyip söylemediğini sordum. O da bana böyle bir şey söylemedim, böyle bir haber nerede çıktı görmedim ama böyle haberler varsa asılsızdır dedi" şeklinde konuştu.

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