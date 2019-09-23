Doktorlar çare bulamadı gözünden yaş yerine kristal damlıyor
ERMENİSTAN 22 yaşındaki Satenik Karazyan'ın iki ay önce baş gösteren esrarengiz sağlık sorununu konuşuyor.
2 ay önce bir diş doktorundayken gözüne toz kaçtığını düşünmesinin ardından genç kızın ortaya çıkan sorununa doktorlar çare bulamadı. Karazyan, şimdilerde her gün sayısı 50’ye kadar varabilen keskin kristalleri gözünden çıkarmak zorunda kalıyor.
Gazetecilere göz ağrılarından şikayet eden genç kız, “Şu anda her günüm cehenneme dönüştü” diye konuştu. Önce göz doktoruna başvurduğunu fakat uzmanın rahatsızlığına bir türlü teşhis koyamadığını anlatan Satenik, çektiği çileyi anlattı.
Doktorlar çözemiyor: Göz doktorundan bir sonuç çıkmadığını belirten genç, daha sonra ailesinin kendisini komşu kentteki hastaneye, ardından da başkent Erivan’a götürdüğünü, fakat oradaki doktorların bile neyle karşı karşıya olduklarının anlayamadıklarını belirtti.
İnanmayıp geri göndermişler: Kızın kayınvalidesi Zemfira Mikaelyan, “Erivan’a gittiğimizde doktorlardan biri bizi nöropatolojiye sevk etti, ikincisi ise kabul ederek, kristalleri temizledi. Biz bir şeyler yemek için odadan çıktık, 5 dakika sonra döndük ve Satenik’in gözlerinden yine kristaller gelmeye başladı. Bunun üzerine doktor bize inanmadığını söyledi ve gitmemizi istedi” diye konuştu.