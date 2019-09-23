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Beşiktaş'a Burak Yılmaz'dan sevindirici haber

Beşiktaş'ta uzun zamandır sakatlığı yüzünden yeşil sahalardan uzak kalan Burak Yılmaz, bu akşam oynanacak olan Medipol Başakşehir maçında forma giyebilecek.

Spor Toto Süper Lig'de 5.haftanın kapanış maçında Beşiktaş, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Zorlu müsabaka bu akşam saat 20:00'da başlayacak.

Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Burak 11'e dönüyor
Öte yandan Beşiktaş'ta uzun süredir sakatlığı bulunan golcü futbolcu Burak Yılmaz, Medipol Başakşehir maçıyla sahalara dönüyor. Milli futbolcunun ilk 11'de sahada olması bekleniyor.

Muhtemel 11'ler
Beşiktaş: Karius, Douglas-Gökhan-Necip-Caner, Oğuzhan-Dorukhan-Ljajic, Diaby-Burak-N'Koudou
Başakşehir: Mert, Çaiçara-Skrtel-Epureanu-Clichy, Mehmet Topal-Mahmut, Visca-İrfan-Robinho, Crivelli

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