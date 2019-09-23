CHP'den IMF görüşmesine ilişkin açıklama: Mal bulmuş mağribi gibi atlamasın

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, eski Merkez Bankası Başkanı İyi Partili Durmuş Yılmaz ile birlikte Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkilileriyle yaptığı görüşmeye ilişkin görüşmenin gizli şekilde gerçekleştirilmediğini, bir kısım basın mensubunun orada bulunduğunu belirtti.

Öztrak, gazetecilerin sorularına karşın, "Öküzün altında buzağı aramayın" dedi.

"Mal bulmuş magribi gibi atlamasın"

Öztrak, Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörü Raci Kaya'nın söz konusu görüşmeyle ilgili olarak, "Heyetle yapılan toplantılar boyunca böyle bir görüşme niyetinden dahi söz edilmemiştir. Buna rağmen böylesi saklanan, meşruiyet dışı bu toplantı, Türkiye'ye karşı farklı bir ajandanın varlığının göstergesi" sözlerine tepki gösterdi. Öztrak, "Hükümet ve yandaşları bu kapsamdaki bir görüşmenin üzerine mal bulmuş magribi gibi atlamasın" dedi.

AK Parti iktidara gelmeden önce, 2002 yılında IMF ile görüştü. Yani orada bir komplo mu vardı?

Bahçeli'ye iyi dileklerini sundu

Diğer yandan mide bulantısı şikâyetiyle hastaneye giden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini ileten CHP'li Öztrak, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun diliyoruz. Umarız kendisi sağlığına bir an önce kavuşur" dedi.

"Gizli olan bir şey yok"

Öztrak, IMF görüşmesine ilişkin olarak gelen sorulara şöyle yanıt verdi:

Gizli olan bir şey yok. Bir kısım basın mensubu arkadaşımız oradaydı. Fotoğraf çekip soru sordular. Takip edildiğimiz doğrudur da bu konuyla ilgili herhangi bir takip edilme endişemiz yok. Böyle bir gizlilik olur mu? Muhalefet IMF'nni daveti üzerine bir yere gidecek, orada bazı konular konuşulacak. Ve bu gizli kalacak, öyle mi? Neden gizli kalsın!

"Yok efendim gizli ajandaymış"

İktidarda ciddi bir endişe görüyorum. Yok efendim gizli ajandaymış. Bunlar nereden çıkıyor? Bunu IMF'de icra direktörü olarak gönderdiğimiz birinin söylemesi, garip. Demek ki kuralları bilmiyor. Eğer bundan icra direktörünün haberi yoksa, Hazine'nin haberi yoksa o bizim meselemiz değil. Biz kimseden bir şey gizlemedik. Gidip konuştuk, geldik. Gelir iktidar yetkilileriyle görüşürler, bürokratlarla görüşürler, ondan sonra iş alemiyle görüşür, muhalefetle görüşürler. Ben Hazine Müsteşarı olduğum dönemde IMF geldiğinde muhalefetle görüşürdü. İktidara gelmediklerinde 2002 yılında defalarca AK Parti ile görüştüler. Yani orada bir komplo mu vardı? Arkadaşlar bir daha söylüyorum, öküzün altında buzağı aramayın.

Bizde gizli olan birşey yok. Ancak karşı tarafta gizli gizli tank palet fabrikasını peşkeş yapmak var. Bizde McKenzie ile kapı arkasında görüşmek, onlarla kayyum görüşmeleri yapmak olmaz. CHP her zaman şeffaf olmuştur, gerekenleri açıklamıştır.