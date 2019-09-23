15 Temmuz için yeni soruşturma başlatıldı

FETÖ'nün 15 Temmuz kalkışmasında TSK'ya ait araç ve silahların darbe girişiminde kullanılmasına yönelik yeni soruşturma başlatıldı.
15 Temmuz'da TSK'ya ait araç, silah ve mühimmatların darbe girişiminde kullanılmasına ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
"Milli müdafaa vasıtalarını kasten tahrip" suçu
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi askeri birlikler dışına askeri mühimmatı çıkararak darbe girişiminde kullanan birlik komutanları hakkında, "Milli müdafaa vasıtalarını kasten tahrip" suçundan soruşturma başlattı.
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