HABER /  DÜNYA

FIFA Başkanı Gianni Infantino açıkladı: İran'da 40 yıllık yasak kalktı

İranlı makamların, kadın taraftarların stada girmeleri konusunda garanti verdiğini belirten FIFA yaptığı açıklamada gelecek ay oynanacak maçta uygulamanın hayata geçirileceğini duyurdu.

Ülkede uzun yıllardır konuyla ilgili bir yasaklama bulunurken, son olarak maç izlemek için stadyuma girmeye çalıştığı gerekçesiyle hapse mahkum edilmesine tepki olarak bir kadın taraftar intihar etmişti.

40 yıllık yasak kaldırıldı

Kadın taraftarların stadyumlara alınmaması, FIFA'nın ayrımcılık karşıtı talimatları ile çeliştiği için, dünya futbolunun patronları bir süredir Ortadoğu ülkesine bu yasağı kaldırması konusunda yaptığı baskılardan olumlu sonuç aldı. İran makamlarının, Tahran'da gelecek ay oynanacak Dünya Kupası eleme maçında kadınların stada alınacakları konusunda FIFA'ya güvence verdikleri ortaya çıktı.

Ülkede 1980'den sonra kadınların statlara girmelerine yasak getirildi.

Artık kadınlar maçlara girebilecek

FIFA Başkanı Gianni Infantino konuyla ilgili yaptığı açıklamada "İran'ın sıradaki maçında kadın taraftarların stada girmelerine izin verileceği bize iletildi. Bu çok önemli bir gelişme çünkü birkaç istisna hariç 40 yıl boyunca olmamış bir şeyden söz ediyoruz. Artık bu çözüme kavuşturulması gereken, daha fazla beklenilmesine tahammül olmayan bir konuydu. Şimdi bundan sonra yapılması gereken bir sonraki aşamaya geçmek olacaktır" ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Aleyna Tilki'nin Paris'te Ahmet Kaya'nın mezarına bıraktığı not olay! 'Vay be' dedirtti Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
MHP lideri Devlet Bahçeli hastaneden taburcu oldu işte görüntüleri
CHP'den IMF görüşmesine ilişkin açıklama: Mal bulmuş mağribi gibi atlamasın
Beşiktaş'a Burak Yılmaz'dan sevindirici haber
Birleşmiş Milletler'den Suudi Arabistan'a kınama
İYİ Partiden gündeme oturan gizli IMF görüşmesiyle ilgili açıklama geldi!
PKK'nın 'evlat nöbeti'ne karşı video planı deşifre edildi
ÖNCEKİ HABERLER
15 Temmuz için yeni soruşturma başlatıldı!
'Cehennemi hak edelim' diyen damat yaptığıyla herkesi şok etti
Şota'nın takımı 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti
Merkez Bankası'ndan dikkat çeken faiz hamlesi
Rezil şahsiyet camiye tuvaletini yaptı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Programda bir ilk yaşandı MasterChef izleyenleri şaşkına döndü
Yorumlar