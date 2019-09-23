FIFA Başkanı Gianni Infantino açıkladı: İran'da 40 yıllık yasak kalktı

İranlı makamların, kadın taraftarların stada girmeleri konusunda garanti verdiğini belirten FIFA yaptığı açıklamada gelecek ay oynanacak maçta uygulamanın hayata geçirileceğini duyurdu.

Ülkede uzun yıllardır konuyla ilgili bir yasaklama bulunurken, son olarak maç izlemek için stadyuma girmeye çalıştığı gerekçesiyle hapse mahkum edilmesine tepki olarak bir kadın taraftar intihar etmişti.

40 yıllık yasak kaldırıldı

Kadın taraftarların stadyumlara alınmaması, FIFA'nın ayrımcılık karşıtı talimatları ile çeliştiği için, dünya futbolunun patronları bir süredir Ortadoğu ülkesine bu yasağı kaldırması konusunda yaptığı baskılardan olumlu sonuç aldı. İran makamlarının, Tahran'da gelecek ay oynanacak Dünya Kupası eleme maçında kadınların stada alınacakları konusunda FIFA'ya güvence verdikleri ortaya çıktı.

Ülkede 1980'den sonra kadınların statlara girmelerine yasak getirildi.

Artık kadınlar maçlara girebilecek

FIFA Başkanı Gianni Infantino konuyla ilgili yaptığı açıklamada "İran'ın sıradaki maçında kadın taraftarların stada girmelerine izin verileceği bize iletildi. Bu çok önemli bir gelişme çünkü birkaç istisna hariç 40 yıl boyunca olmamış bir şeyden söz ediyoruz. Artık bu çözüme kavuşturulması gereken, daha fazla beklenilmesine tahammül olmayan bir konuydu. Şimdi bundan sonra yapılması gereken bir sonraki aşamaya geçmek olacaktır" ifadelerini kullandı.