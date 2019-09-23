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NASA açıkladı dev göktaşı dünyaya yaklaşıyor kritik tarih 31 Ekim

NASA, dev bir gök taşının dünyaya yaklaştığını ve 31 Ekim günü teğet geçeceğini açıkladı.

1 kilometre genişliğindeki 1998 HL1 olarak adlandırılan devasa gök taşının 31 Ekim Perşembe günü Dünya’nın yörüngesini teğet geçeceğini açıklayan NASA, yayınladığı yörünge diyagramında gök taşının ne kadar yakından geçeceğine de gösterdi.

Göktaşı eğer Dünya’ya çarparsa milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine sebep olacak kadar büyük. Ancak bilim insanlarının teğet geçecek ifadesi çok da yakın olduğu anlamına gelmiyor. NASA’ya göre gök cismi gezegenimize yaklaşık 241 bin kilometre, yani Dünya ve Ay arasındaki mesafenin 16 katı kadar uzaktan geçecek.

Bu mesafe çok uzak olsa da gök bilimciler tarafından oldukça yakın olarak değerlendiriliyor.

Dünya’nın yörüngesine düzenli olarak takılan gök cismi ilk olarak 24 Haziran 1998’de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nün Scorro, New Mexico’da bulunan Lincoln Laboratuvarı Deneysel Test Alanı’nda gerçekleşen araştırmada bulundu.

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