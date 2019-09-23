HABER /  YEREL

Ordu'da iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var

İhlas Haber Ajansı

ORDU ’nun Fatsa ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu karayolu Büyük Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muharrem Y. yönetimindeki 35 MBR 88 plakalı otomobil, önünde kırmızı ışıkta duran Hakan Başar'ın kullandığı 28 RA 402 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Nasihat Yeşil ve Mustafa Başar yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Fatsa Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
TOKİ'nin indirim kampanyası bugün başladı! Binlerce lira kara geçebilirsiniz
Canikli IMF ile görüşen muhalefete sert yüklendi: CHP'nin IMF özlemi kıyıya vurdu
MHP lideri Devlet Bahçeli hastaneden taburcu oldu işte görüntüleri
CHP'den IMF görüşmesine ilişkin açıklama: Mal bulmuş mağribi gibi atlamasın
Beşiktaş'a Burak Yılmaz'dan sevindirici haber
Birleşmiş Milletler'den Suudi Arabistan'a kınama
ÖNCEKİ HABERLER
Sezaryen doğum nedir? Sezeryan ile doğum bir sonraki gebeliklerde riskli midir?
Sivasspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Şiddet olaylarının acil bildirilmesi için 'İmdat Butonu' tanıtıldı
Ergin Ataman: Çok zor bir EuroLeague olacağı kesin
Mardin'de PKK’nın döşediği EYP infilak etti 1 ölü
Yorumlar