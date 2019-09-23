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İmamoğlu'ndan Devlet Bahçeli mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerin iletti. İmamoğlu Bahçeli için, "Acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak ateş yükselmesi sonucu hastanede tedavi altına alınan daha sonra ise taburcu olan Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Acil şifalar dilerim"

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir mesaj yayınlayan İBB Başkanı İmamoğlu,"Milliyetçi Haraket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi paylaşır, acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş geçmiş olsun dileklerini iletti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, acil şifalar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nu sert sözlerle eleştirmişti

Devlet Bahçeli geçtiğimiz aylarda Diyarbakır'a giden Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle eleştirmişti. Bahçeli, İmamoğlu için "16 milyonu temsil ettiğini söylüyor ama terörü destekledikleri için görevden alınan belediye başkanlarını ziyarete gidiyor. Orada terörle mücadele eden komutanları ziyaret etmiyor. O komutanları ziyaret etseydi gerçekten 16 milyonu temsil ettiğini söyleyebilirdi" demişti

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