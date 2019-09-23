Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan IMF tepkisi

CHP'li Faik Öztrak ve İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın IMF heyeti ileyle görüşmesine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "IMF heyetinin bakanlığımızın bilgisi dışında çeşitli görüşmeler yapması tarafımızca uygun görülmemektedir" dendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan, CHP ve İYİ Parti'nin IMF heyeti ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son iki gündür bazı basın yayın organlarında, üye ülkelerin ekonomi yönetimlerine yol gösterici olmak ve uluslararası finansal sistem üzerindeki gözetim görevini yerine getirmek amacıyla gerçekleştirdiği gözden geçirme çalışmaları kapsamında ülkemizde bulunan Uluslararası Para Fonu (IMF) temsilcilerinin muhalefet partilerinden isimlerle toplantılar gerçekleştirdiğine ilişkin haberler yer almaktadır.

"Muhatap hükümetlerdir"

IMF Kuruluş Anlaşması'nın 4. maddesi kapsamında gerçekleştirilen ve "Madde IV Görüşmeleri" olarak adlandırılan bu görüşmelerin tamamı muhatap hükümetlerle karşılıklı mutabakat ile belirlenmektedir. Bugüne kadar Türkiye'de yapılan görüşmelerin tamamı hükümet tarafı olan ilgili bakanlık yetkilileri ile paylaşılmış, tüm ihtiyaçların karşılanması ve ayarlamaların yapılması da yine Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilmiştir.

"IMF hayatinin bilgimiz dışında görüşme yapmasını uygun bulmuyoruz"



Bu anlamda gösterilen yapıcı yaklaşım ve yıllardır süregelen teamüller ortada iken IMF heyetinin, Bakanlığımızın bilgisi dışında çeşitli görüşmeler yapması tarafımızca uygun görülmemekte olup, bu hususun tekrar etmemesine yönelik olarak IMF temsilcilerine önümüzdeki dönem için şeffaflığa azami ölçüde dikkat edilmesi yönünde gerekli uyarılar yapılmıştır.

Türkiye kamuoyu IMF'den kimin medet umduğunu da görmüştür"



Hal böyleyken Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin her türlü şaibe ve söylentiye açık bir ortam yaratılmasına müsade etmelerini anlamak mümkün değildir. Türkiye kamuoyu IMF'den kimin medet umduğunu da görmüştür."

Ne olmuştu?



Geçtiğimiz günlerde Ankara'daki Hilton Oteli'nde CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Merkez Bankası eski başkanlarından İYİ Partili Durmuş Yılmaz ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Refet Gürkaynak'ın IMF Türkiye Temsilcisi Ben Kelmanson ile buluştuğu öğrenilmişti. Toplantıya katılan diğer isimlerin ise Poul Thomsen (IMF Avrupa Birimi Direktörü), Donal McGettigan (IMF Türkiye Masası Şefi), Ben Kelmason (IMF Türkiye Yerleşik Temsilcisi), Vincenzo Guzzo (IMF Uzmanı), Alex Culiuc (IMF Uzmanı), Brett Rayner (IMF Uzmanı), Sn. John Hooley (IMF Uzmanı), Jochen Andritzky (IMF Uzmanı), Mike Moore (IMF Uzmanı), Recai Cecen (Yerleşik Temsilcilik Ofisi-Kıdemli Ekonomist) ve İpek Akçayoz (Yerleşik Temsilcilik Ofisi-Ekonomist) olduğu öne sürülmüştü. İddialar toplantının gizli yapıldığı yönündeydi.