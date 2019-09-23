Abdullah Gül'ün 'ortak aday' olacağı iddiasına İYİ Parti'den yanıt

Siyasi kulislerde dolaşan Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adaylığı konusunda CHP ile anlaştığı iddialarıyla ilgili İYİ Parti'den açıklama geldi. İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu iddialarla ilgili, "Bu ne münasebetsiz bir Türkiye tahmini" dedi.

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü yazısında Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adaylığı konusunda CHP ile anlaştığının konuşulduğunu iddia etti. Söz konusu iddia ile ilgili konuşan İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, "Ortada parti yok, denklem yok, sözler yok…. İnanamıyorum…Bu ne fantezisi? Bunlar nasıl cümleler… Bu ne münasebetsiz bir Türkiye tahmini… Olmamış çocuğa elbise dikmek gibi görürüz bir böyle şeyleri. " ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu Abdullah Gül'ün 2023 için ortak Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile İYİ Parti-CHP temsilcilerinin IMF yetkilileriyle yaptığı görüşmeyi değerlendirdi:

Gül'ün "ortak aday" olacağı iddiası



"Hiçbir şey yokken bu kadarını kaldıramayız. Türkiye'nin biraz ciddiyete ihtiyacı var. Ortada parti bile yok. Babacan parti kuracak, Gül oradan gelecek, CHP razı olacak, biz buna onay vereceğiz.… Bu kadar bilinmezi, meçhulü bir araya getirme kabiliyeti olan bir topluluksak biz Türkiye'nin hali neden böyle? Ortada parti yok, denklem yok, sözler yok…. İnanamıyorum…Bu ne fantezisi? Bunlar nasıl cümleler… Bu ne münasebetsiz bir Türkiye tahmini… Olmamış çocuğa elbise dikmek gibi görürüz bir böyle şeyleri. Bizim bir partimiz var. Genel Başkanımız var. Adayımız var. Biz irademizle ortadayız.

CHP-İYİ parti temsilcilerinin IMF görüşmesi



Bizim parti olarak kurumsal bir irademiz değil bu. Durmuş Bey eski Merkez Bankası Başkanı. Durmuş bey milli hassasiyeti olan bir siyasetçimizdir. Teknokratlığı hakimdir. Bu onun bürokratik kariyerinden ibaret davet edildiği bir süreçtir diye tahmin ediyorum. Bizim partimizin ekonomi grubu var. Bu perspektifte çalışmalara acaba onların okumaları nedirTürkiye'ye nasıl bakıyorlar diye bir bilgi alışverişi organizasyonudur. Bizim kurumsal bir irademiz değil bu…".

Ne olmuştu?



Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 cumhurbaşkanlığı seçiminde Abdullah Gül'e ortak adaylık sözü verdiğini öne sürmüştü.

Selvi, 2023 seçimlerinin beklenenden erken yapılacağını düşündüğünü belirtirken, Abdullah Gül-Ali Babacan çalışmalarına da değindi. Selvi, Abdullah Gül çevresinin 'ortak cumhurbaşkanı adaylığı' konusunda Kılıçdaroğlu'nun Gül'e söz verdiğini söylediklerini aktardı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da önemli bir aktör olduğunu belirtmişti.