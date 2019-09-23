Trump'tan İklim Zirvesi'ne beklenmedik ziyaret

Birleşmiş Milletler (BM), 66 ülkenin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında karbon salınımını 2050'ye kadar sıfıra indirme taahhüdünde bulunduğunu duyurdu. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın beklenmedik bir şekilde İklim Zirvesi'nin yapıldığı Genel Kurul salonuna gelmesi şaşkınlığa neden oldu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu, dünya liderlerinin katıldığı 'BM İklim Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı.

Zirvede sadece iklim değişikliği ile mücadele kapsamında somut planlar açıklayan ülkeler sunum yaptı, taahhütte bulunmayan ülkeler ise zirvede söz hakkı alamadı.

66 ülkeden hamle

BM, zirve öncesi 66 ülkenin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında karbon salınımını 2050'ye kadar sıfıra indirme taahhüdünde bulunduğunu duyurdu.

İklim değişikliğiyle mücadeleye katılan 102 şehir de sera gazı emisyonunu 2050'ye kadar sıfıra indirme taahhüdü verdi.

Dünya Bankası da iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yağmur ormanlarının korunması için 500 milyon dolar yardımda bulunulacağını açıkladı.

BM verilerine göre, birçok ülkenin Paris İklim Anlaşması kapsamında verdiği beyanlar küresel ısınmayı 2030 itibarıyla 1,5 derecenin altında tutmaya yetmiyor. Bu hedefin karşılanabilmesi için 2030'a kadar karbon salınımının yüzde 45 azaltılması, 2050'ye kadar ise sıfıra indirilmesi gerekiyor.

Trump sürprizi

ABD Başkanı Donald Trump'ın beklenmedik şekilde İklim Zirvesi'nin yapıldığı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu salonuna gelmesi şaşkınlığa neden oldu.

Zirveye katılması beklenmeyen Trump, BM Genel Merkezi'ne giriş yaptıktan sonra İklim Zirvesi'nin yapıldığı Genel Kurul salonuna girdi ve kısa süre konuşmaları dinledi.

Küresel ısınmayı inkar eden Trump'ın beklenmedik şekilde İklim Zirvesi'nin yapıldığı Genel Kurul salonuna gelmesi şaşkınlık yarattı.

Trump, kısa süre salonda kaldıktan sonra ayrıldı.