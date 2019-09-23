Futbolda 2019'un en iyileri belli oldu

FIFA Yılın En İyi Oyuncusu ödülünü Barcelonalı yıldız oyuncu Lionel Messi kazandı.

İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen gecede FIFA Yılın Ödülleri'nin kazananlar açıklandı. FIFA Yılın Futbolcusu Ödülü Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin oldu. Diğer iki finalist Juventuslu Cristiano Ronaldo ve Liverpool'un Hollandalı yıldızı Virgil Van Dijk'i geçen Messi, kariyerinde 6. kez FIFA Yılın Futbolcusu ödülünü kazandı.

Son olarak 2015'te bu ödülü kazanan 32 yaşındaki oyuncu, geçen sezonki 51 gol ve 22 asistlik performansıyla ödüle layık görüldü. Geçen sezon Avrupa'nın gol kralına verilen Altın Ayakkabı ödülünü de kazanan Messi, Cristiano Ronaldo'yu (5) geride bırakarak bu ödülü en çok kazanan futbolcu rekorunun tek başına sahibi oldu.

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi finalinde Tottenham'ı yenen Liverpool'un Menajeri Jurgen Klopp ise yılın teknik direktörü seçildi. Alman çalıştırıcı finalde Manchester City Menajeri Pep Guardiola ile Tottenham'lı Mauricio Pochettino'yu geçmeyi başardı.

Ödüllerin sahipleri şu şekilde:

FIFA Yılın Futbolcusu: Lionel Messi (FC Barcelona)

FIFA Yılın Kadın Futbolcusu: Megan Rapinoe (Seattle Reign)

FIFA Yılın Teknik Direktörü: Jurgen Klopp (Liverpool)

FIFA Yılın Kadın Teknik Direktörü: Jill Ellis (United States)

Puskas Ödülü: Daniel Zsori (Debrecen)

FIFA Yılın Kalecisi: Alisson Becker (Liverpool)

FIFA Yılın Kadın Kalecisi: Sari van Veenendaal (Hollanda)

​FIFA ile Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) tarafından belirlenen kadınlarda 'Yılın 11'i' şöyle:

- Sari van Veenendaal

- Lucy Bronze

- Wendy Renard

- Nilla Fisher

- Kelley O’Hara

- Amandine Henry

- Julie Ertz

- Marta

- Rose Lavalle

- Megan Rapinoe

- Alex Morgan



​Erkeklerde 'Yılın 11'i' ise şöyle:

- Alisson Becker

- Matthijs de Ligt

- Sergio Ramos

- Virgil Van Dijk

- Marcelo

- Luka Modric

- Eden Hazard

- Frenkie de Jong

- Kylian Mbappe

- Cristiano Ronaldo

- Lionel Messi