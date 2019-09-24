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2 milyon memur emeklisine çifte zam yolda

2 milyon memur emeklisine ocakta çifte zam göründü. Yüzde 4 zamma ilaveten, yüzde 3.52 enflasyon farkıyla en düşük maaş, 2 bin 712 liraya ulaşacak.

Ocak’ta tüm emeklilere zam yapılacak. Memur emeklilerinin zam oranı hakem kurulu kararına göre yüzde 4 olurken, enflasyon farkı ile ikinci bir artış ihtimali de var. Eğer 2019’un ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5’i aşarsa fark söz konusu olacak. Gerek Merkez Bankası’nın gerekse ekonomistlerin tahminleri de emeklilere enflasyon farkı çıkabileceğini gösteriyor. 

En az 190 tl artış

Merkez Bankası’nın beklenti anketine göre, yılın 2. yarısında, enflasyon yüzde 8.52 çıkabilecek. Bu durumda memur emeklileri yüzde 3.52 fark alacak. Maaşlar en az 189,72 lira artacak. En düşük maaş, 2 bin 712 lira olacak. 

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