Zırhlı araçlarımız sınırı geçti! ABD ile ikinci ortak kara devriyesi başladı

TSK ve ABD unsurları, daha önce bir kez ortak kara devriyesi, 6 defa da ortak helikopter uçuşu gerçekleştirmişti. Fırat'ın doğusunda, 8 Eylül'de gerçekleştirilen ortak kara devriyesi, yaklaşık 3 saat sürmüştü.