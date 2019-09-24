Dolarda son durum! Piyasalar Erdoğan'ın ABD'deki temaslarını dikkatle izliyor

Dolar/TL güne 5.70 seviyesinin üzerinde başladı. Piyasada gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'deki temaslarında.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumartesi günü İstanbul’dan hareket ettiği ABD seyahatinde çeşitli temaslara hafta sonu başladı. Bankacılar özellikle Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile yapması beklenen ikili görüşmeyi, ve bu görüşmeden Türkiye-ABD ilişkilerini etkileyecek konuları takip ediyor olacaklar.

Dolarda son durum

Ne olmuştu?

Türkiye ile ABD ilişkileri Suriye’de yaşanan görüş ayrılıkları, Türkiye’nin Rus yapımı savunma sistemlerini satın alması, İran ile geçmiş dönemde yapılan ticaret nedeniyle olası ABD yaptırımları ve rahip Andrew Brunson’ın ABD’ye geri gitmesinden önceki dönemde tutuklu yargılanması nedeniyle gerilmişti.

Brunson süreci geçen yıl Türkiye’de kur krizini tetiklemiş, ancak bu anlaşmazlık giderildikten sonra ilişkiler eski seviyesine gelmemişti.

Altın ne kadar?