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Hatay’da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

HATAY 'ın Reyhanlı ilçesinden bir son dakika kaza haberi geldi. Reyhanlı 'da göçmenleri taşıyan kamyonet devrildi. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı. Valilik yaralılardan ikisinin asker olduğunu açıkladı.

Suriye sınırına yakın bölgede, çok sayıda düzensiz göçmeni taşıyan bir kamyonet devrildi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Hatay’daki hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin, kaza yerindeki incelemeleri sürüyor.

Kaza, sabah saatlerinde Reyhanlı- Antakya karayolu Şehit Murat Özeker Hudut Karakolu yakınlarında meydana geldi. Kaçak göçmenleri taşıyan askeri kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Hatay'daki hastanelere kaldırıldı.

Hatay Valiliği'nden açıklama!

Hatay Valiliği, Reyhanlı ilçesinde sınır dışı edilecek düzensiz göçmenleri taşıyan askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişinin öldüğünü, 2'si asker 27 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Yaralılardan ikisi askeri personel!

Açıklamada ''İlimiz Reyhanlı ilçesinde 24.09.2019 Salı günü sabah saatlerinde sınır dışı edilecek düzensiz göçmenleri taşıyan askeri aracın devrilmesi sonucu altı kişi hayatını kaybetmiş, yirmi yedi kişi yaralanmıştır. Yaralılardan ikisi askeri personel olup olayla ilgili tahkikat devam etmektedir'' ifadelerine yer verildi. Ekiplerin, kaza yerindeki incelemeleri sürüyor.

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