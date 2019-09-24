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Belhanda gözünü kararttı Fenerbahçe maçı için Fatih Terim'le görüştü

Galatasaray'da 1 aydan önce sahalara dönemez denen Younes Belhanda, Fatih Terim ile konuşup Fenerbahçe maçında sahaya çıkmak istiyor.

Kasımpaşa maçında çenesinde iki kırık oluşan Younes Belhanda'nın yokluğu Galatasaray'ın sisteminde de önemli bir açık verdi. Faslı oyuncunun yokluğunda Fatih Terim, Feghouli'yi oynatmayı planlarken sürpriz bir adım geldi. Çenesindeki iki kırık nedeniyle 10 gün önce ameliyat olan ve 1 ay sahalardan uzak kalacağı konuşulan Belhanda, çarşamba günü hastaneden taburcu oldu. 

Gözünü kararttı
Sabah'ın haberine göre; 4 gün evde istirahat eden Faslı oyuncu bu sürede sadece sıvıyla beslenebildi. Dün itibariyle katı gıda tüketmeye başlayan Belhanda, derbide oynamak için gözünü kararttı. Bir an önce idmanlara başlamak isteyen Belhanda, hocası Fatih Terim'le görüşüp, Galatasaray açısından kritik olan Fenerbahçe karşısında formasını geri isteyecek.

''Fenerbahçe derbisinde oynayacağım"
Şampiyonlar Ligi'ndeki Club Brugge ve Yeni Malatyaspor maçlarını TV'den izlemek zorunda kalan Belhanda, büyük üzüntü yaşarken takım arkadaşlarına da "Kendimi iyi hissediyorum. Fenerbahçe derbisinde oynayacağım" mesajını iletti.

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