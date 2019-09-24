HABER /  EKONOMİ

Fatih Altaylı 'gizli' IMF görüşmesini eleştirdi : Kolombiyalı kokain taciri değiller ya

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Uluslararası Para Fonu (IMF) heyetinin CHP ve İYİ Parti ile yaptığı ‘gizli’ görüşmeye tepki gösterdi. Altaylı, "Kolombiyalı kokain taciri değiller ya!" deyip “Belli ki sadece muhalefetle değil, iktidarla da görüşüyorlar” ifadelerini kullandı.

CHP Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz’ın Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkilileriyle yaptığı 'gizli' görüşme gündemdeki yerini korurken Fatih Altaylı'dan dikkat çeken eleştiriler geldi.

Altaylı, şu değerlendirmelere yer verdi:

"Burada garip olan “gizli” görüşmeleri"

IMF'in muhalefet partileriyle görüşmesinin normal olduğunu vurgulayan Altaylı, şöyle devam etti: Burada garip olan “gizli” görüşmeleri. Ben gizli yapılan işleri sevmem. Görüşün elbette ama açık açık. Göğsünüzü gere gere. Sonuçta siz IMF’e gitmemişsiniz. Zaten buradalar. Kötü olan görüşme değil. Yanlış görünen gizli görüşme. Gizli görüşmediyseniz sorun yok.

Belli ki sadece muhalefetle değil iktidarla da görüşüyorlar. Ve muhtemelen iş dünyası ile de görüşecekler veya görüştüler.

"Kolombiyalı kokain taciri değiller ya!"

Muhalefetin birçok olay için basın bülteni dağıttığına dikkati çeken Altaylı, sözlerini şöyle sürdürdü: Keşke bunu da “IMF heyeti ile görüşme” diye duyursaydınız. Elbette şart değil ama iyi olurdu. Tabii aynı durum iktidar ve dahi görüşen herkes için geçerli. İktidar tarafı da eğer görüştüyse, “IMF Heyeti bir kez daha borç istemek için kapımızı çaldı” şeklinde bile olsa bunu duyurabilirdi. Sonuçta IMF heyeti bu. Kolombiyalı kokain taciri değiller ya!

Tüm yazarlar sayfasına geçiş yapmak için linki tıklayınız...

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İstanbul için son dakika yağış uyarısı! Meteoroloji saat verip uyardı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Hatay’da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Mevlüt Çavuşoğlu koridorda gördüğü Rum bakana ayar verdi!
Egemen Bağış kendisi hakkında ağır sözler sarfeden Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi
Çakarlı araç kullanan belediye başkanı ve fahri konsolosa ceza kesildi
Thomas Cook'tan sonra bir dev şirket daha iflasını açıkladı!
Dolarda son durum! Piyasalar Erdoğan'ın ABD'deki temaslarını dikkatle izliyor
ÖNCEKİ HABERLER
TBMM Başkanlığına sunuldu binlerce memuru ilgilendiriyor! Gümrük kanunu değişiyor
Yiğidolar’dan galibiyet pozu
Mavi tünelin devreye girmesiyle 180 yeraltı kuyusu kapatıldı
Brent petrolün varili 64,29 dolar
Büyük FETÖ operasyonu! Kara Kuvvetleri Hava Kuvvetleri... Gözaltına alınıyorlar
Ünlü manken Emily Ratajkowski'den iç çamaşırlı paylaşım!
Yorumlar 6 yorum