Fatih Altaylı 'gizli' IMF görüşmesini eleştirdi : Kolombiyalı kokain taciri değiller ya

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Uluslararası Para Fonu (IMF) heyetinin CHP ve İYİ Parti ile yaptığı ‘gizli’ görüşmeye tepki gösterdi. Altaylı, "Kolombiyalı kokain taciri değiller ya!" deyip “Belli ki sadece muhalefetle değil, iktidarla da görüşüyorlar” ifadelerini kullandı.

CHP Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz’ın Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkilileriyle yaptığı 'gizli' görüşme gündemdeki yerini korurken Fatih Altaylı'dan dikkat çeken eleştiriler geldi.

Altaylı, şu değerlendirmelere yer verdi:

"Burada garip olan “gizli” görüşmeleri"

IMF'in muhalefet partileriyle görüşmesinin normal olduğunu vurgulayan Altaylı, şöyle devam etti: Burada garip olan “gizli” görüşmeleri. Ben gizli yapılan işleri sevmem. Görüşün elbette ama açık açık. Göğsünüzü gere gere. Sonuçta siz IMF’e gitmemişsiniz. Zaten buradalar. Kötü olan görüşme değil. Yanlış görünen gizli görüşme. Gizli görüşmediyseniz sorun yok.

Belli ki sadece muhalefetle değil iktidarla da görüşüyorlar. Ve muhtemelen iş dünyası ile de görüşecekler veya görüştüler.

"Kolombiyalı kokain taciri değiller ya!"

Muhalefetin birçok olay için basın bülteni dağıttığına dikkati çeken Altaylı, sözlerini şöyle sürdürdü: Keşke bunu da “IMF heyeti ile görüşme” diye duyursaydınız. Elbette şart değil ama iyi olurdu. Tabii aynı durum iktidar ve dahi görüşen herkes için geçerli. İktidar tarafı da eğer görüştüyse, “IMF Heyeti bir kez daha borç istemek için kapımızı çaldı” şeklinde bile olsa bunu duyurabilirdi. Sonuçta IMF heyeti bu. Kolombiyalı kokain taciri değiller ya!

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