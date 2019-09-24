İstanbul için son dakika yağış uyarısı! Meteoroloji saat verip uyardı

Ege için yağış uyarısı

Yağışların akşam saatlerinden sonra ve gece saatlerinde Kıyı Ege ile Manisa'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.