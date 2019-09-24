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İstanbul'da Silivri açıklarında 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi! AFAD'dan açıklama Haberin devamı.

İstanbul için son dakika yağış uyarısı! Meteoroloji saat verip uyardı

Anıl Tuna aniltuna0@gmail.com

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika yağmur haberi geldi. İstanbul'da hava durumu şöyle: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak yağışlı...

Akşam saatlerinden itibaren Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir, Ankara, Bolu, Zonguldak ve Düzce çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

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Yağışların akşam saatlerinden sonra Kıyı Ege ile Manisa'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. 

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Sıcaklıklar mevsim normallerinde 

Sıcaklıklar 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri civarında seyredecek.

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Ege için yağış uyarısı

Yağışların akşam saatlerinden sonra ve gece saatlerinde Kıyı Ege ile Manisa'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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