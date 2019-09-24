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Ersun Yanal'dan Galatasaray derbisi öncesi radikal değişiklik

Fenerbahçe'nin teknik patronu Ersun Yanal, hafta sonu oynanacak Galatasaray maçı öncesi radikal bir değişikliğe imza atmayı düşünüyor.

Fenerbahçe'de sezon başından beri bir türlü oturmayan savunma göbeğine çare aranıyor. Cumartesi günü oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisi öncesinde Sarı-Lacivertli ekibin teknik patronu Ersun Yanal, radikal bir değişikliğe imza atmayı planlıyor

Derbiye Serdar-Zanka ikilisi
Ersun Yanal, defansın göbeğinde Zanka-Serdar Aziz ikilisini oynatmayı düşünüyor. İdmanlarda bunu denemeyi planlayan Yanal, karar değişikliğine gitmezse bu ikiliyi derbide sahaya sürecek. Teknik patron Ersun Yanal'ın bu kararı almasının başlıca nedeni Jalison'un stoper mevkini yadsıması ve Adil Rami'nin de henüz fizik-kondisyon olarak hazır olmaması oldu.

Orta sahada üçü bir arada
Orta sahada da değişiklik olacak. Yanal, Gustavo-Emre- Tolga ile orta sahayı üçleyecek. Bu durumda Kruse ileri üçlünün solunda görev yapacak. Isla ve Moses ise derbiye yedek başlayacak.

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