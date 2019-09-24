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İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçı iddaa oranları

Süper Lig'in 6. haftası Galatasaray - Fenerbahçe derbisine sahne olacak. Dev mücadele öncesi İddaa oranları belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında sezonun ilk İstanbul derbisi heyecanı yaşanacak. Galatasaray, 28 Eylül Cumartesi günü TT Stadı'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Dev mücadele öncesi İddaa oranları belli oldu:
Galatasaray-Fenerbahçe
1: 1.95
X: 3.20
2: 2.70

Derbinin İddaa oranlarında alternatif bahisler şu şekilde:
2.5 altı: 2.00
2.5 üstü: 1.50
KG Var: 1.40
KG Yok: 2.15

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