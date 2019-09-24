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Rusya'ya seyahatte e-vize dönemi! 1 Ekim'de başlıyor

RUSYA'nın Ankara Büyükelçiliği, 1 Ekim'den itibaren St. Petersburg ve Leningrad Bölgesi'ne yapılacak seyahatlerde elektronik vize uygulamasına geçildiğini duyurdu.

Açıklamada "1 Ekim 2019 tarihinden itibaren StPetersburg ve Leningrad Bölgesi'ne yapılacak seyahatlerde elektronik vizeler uygulanacaktır. E-vizeler, en fazla 30 günlük süre için ücretsiz olarak verilecek, en fazla 8 gün kalma hakkı tanıyacaktır." ifadelerine yer verildi.

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