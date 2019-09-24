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Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Milletvekili kendisini protesto edenlere kurşun sıktı

Ekonomik krizle boğuşan Haiti'de senato, başbakanı belirlemek için toplandığı sırada, milletvekillerinden Ralph Fethiere, meclis binası önünde kendisini protesto eden vatandaşlara tabancayla saldırdı.

İç karışıklığın ve siyasi belirsizliğin bitmek bilmediği Haiti'de kan donduran bir olay yaşandı. İşsizlik, hayat pahalılığı ve sefalet içinde yaşayan bazı Haitililerin tepkisini bastırmak isteyen Jean Marie Ralph Fethiere silahına sarıldı. Etrafa ateş açan Fethiere biri gazeteci olmak üzere toplam iki kişiyi vurdu.

2010 yılında yaşanan 7.0 büyüklüğündeki depremin ardından bir türlü toparlanamayan Haiti'de senato, başbakanı belirlemek için bir araya geldi. Bir hafta içinde ikinci kez bir araya gelen vekillerden Jean Marie Ralph Fethiere dün senato binasından çıkarken korku saldı.

Protesto eden vatandaşlarına silah çekti

Kendisini protesto eden göstericileri ve soru sormak isteyen gazetecileri gören Fethiere, bir anda belindeki silahına sarıldı. Tabancasıyla ateş açmaya başlayan Fethiere ortalığı karıştırdı. Etrafa ateş açan Fethiere bir gazeteciyi yüzünden vurdu, bir diğer kişiyi de yaraladı. Associated Press ajansının fotoğrafçısı olarak çalışan Chery Dieu-Nalio kanlar içinde kalırken olay yerine gelen sağlık ekipleri adama müdahale etti.


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