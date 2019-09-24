Gökyüzü kan kırmızısına büründü görenler hayrete düştü son yılların en kötüsü

Çoğu kişi inanmadı: BBC'ye yaptığı açıklamada Wulandari, pek çok kişinin fotoğrafların gerçekliğini sorguladığını kaydetti. Wulandari, "Ancak gerçekler. Telefonumla çektiğim gerçek fotoğraflar ve videolar" dedi ve Pazartesi günü de yoğun sisin devam ettiğini kaydetti.