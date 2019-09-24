Gökyüzü kan kırmızısına büründü görenler hayrete düştü son yılların en kötüsü
ENDONEZYA'nın Jambi eyaletinde orman yangınları nedeniyle neredeyse her yıl görülen sis tabakası, görenleri şaşkına çevirdi.
Endonezya'da bu yıl oldukça etkili olan orman yangınları, sadece insan hayatını etkilemekle kalmıyor, doğanın dengesini de değiştiriyor. Jambi Eyaleti'nde yaşayan ve gökyüzünün görüntülerini kaydeden bir kişi, sisin gözleri ve boğazı acıttığını söyledi.
Rayleigh saçılması denen bir olgu nedeniyle gökyüzünün bu rengi aldığı bilinirken, fotoğrafı çeken Eka Wulandari isimli bir gencin görüntüleri sosyal medyadan paylaşması, görenleri hayrete düşürdü.
Çoğu kişi inanmadı: BBC'ye yaptığı açıklamada Wulandari, pek çok kişinin fotoğrafların gerçekliğini sorguladığını kaydetti. Wulandari, "Ancak gerçekler. Telefonumla çektiğim gerçek fotoğraflar ve videolar" dedi ve Pazartesi günü de yoğun sisin devam ettiğini kaydetti.
Kalın sis tabakası: Endonezya Meteoroloji Müdürlüğü BMKG, uydu görüntülerinin pek çok sorunlu bölge olduğunu ve Jambi Eyaleti'nde "kalın sis tabakasının" olduğunu ortaya koyduğunu açıkladı.