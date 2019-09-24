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İstanbul depremi 4.6 büyüklüğünde oldu! 1 saat içinde 10 deprem daha

İSTANBUL 'da saat 11.00'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul Valiliği'nden yapılan son dakika açıklamada depremin can ve mal kaybına yolaçmadığı bildirildi. Orta büyüklükteki deprem sonrası artçı sarsıntılar oluyor.

İSTANBUL'da 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında mega kent sallanmaya devam ediyor.  AFAD ve Kandilli Rasathanesi saat 11.00'daki sarsıntı sonrasında meydana gelen artçı depremleri duyurdu.

Rasathane verilerine göre bir saat içinde 6 artçı deprem kayıtlara geçti. Saat 11.00'dan saat 12.30'a kadar geçen sürede artçı deprem sayısı 10'a ulaştı. Depremlerin en büyüğü 3.4 şiddetinde saat 11.57'de kayıtlara geçti. 

İstanbul Valiliği orta büyüklükteki sarsıntıda can ve mal kaybı olmadığını duyurdu. Depremin merkez üssü olan Silivri'de kısa süreli olarak okullar tahliye edildi. 

Kandilli rasathanesi verileri

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, İstanbul'daki deprem öncesinde saat 09.21'de Avcılar açıklarında 2.5 büyüklüğünde, saat 10.30'da Silivri açıklarında 3.1 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi. Tüm kentte hissedilen 4.7 büyüklüğündeki deprem bu sarsıntılardan sonra saat 11.00'da meydana geldi. 

AFAD verilerine göre son depremler ise şöyle

Akdeniz'de de deprem oldu

Öte yandan AFAD'ın verilerine göre, saat 10:49'da ise Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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