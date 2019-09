Beşiktaş Başkanı Fikret Orman istifa etti

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulüpteki görevini tamamlamayı düşündüğünü söyledi. "Beşiktaş'ta kan değişikliğine ihtiyaç var" diyen Orman, yarın olağanüstü toplanacaklarını belirtti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Medipol Başakşehir maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Orman yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Beşiktaş'a başkan olduğum süreç içerisinde kimsenin kaldıraç noktası olmadım. Tribünlerle bir yere gelmedim. Ben her şeyden önce Beşiktaş'ın moralini toparladığımızı düşünüyorum ve marka değerine inanılmaz derecede yatırımlar yaptık.

''Star oyuncuları kadromuza kattık''

7.5 seneden bu yana her saniyem, her anım Beşiktaş için geçti. Her şeyden evvel Beşiktaş'ın moralini toparlayıp marka değerine yatırımlar yaptık. Bütün süreçleri beraber yaşadık. Stadımızı bitirdik, statla beraber de kendi evimizde neredeyse hiç oynamadan şampiyonluk kazandık. Orada da futbola yatırımlar yaptık, star oyuncuları kadromuza kattık. Ben başkanlık sürecimde kimsenin kapısını çalıp da para istemedim, kampanyalara düzenlemedim. Ben, Beşiktaş'ın dinamiklerini harekete geçirdim.

''Namusumuzla irdelendik ve bu bir tezahürat haline geldik''

Bu stadın her milimetresinde benim alın terim var. Taraftar gruplarından hiçbir zaman destek istemedim, zaten destek de görmedik. Namusumuzla irdelendik ve bu bir tezahürat haline geldik. Ben ve arkadaşlarım bu kadar emek verirken, gösterilen tepkiler üzücü. 'Yönetim uyuma kulübüne sahip çık' tezahüratlarına dönmeye başladı. Artık anlamaya başladım.

''Telefonlarıma küfürlü gruplar kuruyorlar''

Pusu kültüründen anlamaya başladım, bu iş başka noktalara doğru gidiyor! Beşiktaş'a sahip çıkın dedik, birçok toplantı yaptık ve devamlı altını çizerek söyledim başkanlıkta son yılım. Telefonlarıma küfürlü gruplar kuruyorlar, sosyal medyadan küfürler ediliyor. Namusumuzla sorgulanır hale geldim. Ne kötülük yaptım. Ayrılan yöneticilere de bakıyorum. Hırslarının olmasını normal karşılıyorum ama Beşiktaş'ın mutsuzluğunu beklemek normal gelmedi. Maçlara gidiyorum, 'Fikret gol gol gol...'"

''Beşiktaş'taki sürecimi tamamlıyorum''

Son dönemde hep bir negatiflik, mutsuzluk var ve bana şiddetle yansıtmaya çalışıyorlar. Kavgam Beşiktaş ile alakalıydı. Bütün bunları Beşiktaş için yaptım. Kavgam Beşiktaş ile alakalıydı. Bütün bunları Beşiktaş için yaptım. Enerjim artık yetmiyor. Yanlış anlamayın yorgun değilim. Sadece kırgın ve üzgünüm. Camia bütünlüğünü sağlayamadım. Bu durum beni çok üzdü. Yorgun değilim yanlış anlaşılmasın; kırgın ve üzgünüm. Beşiktaş'ta kan değişikliğine ihtiyaç var. Beşiktaş'taki sürecimi tamamlıyorum.''