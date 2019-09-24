İstanbul'daki 4.6'lık deprem korkuttu! Deprem anı kamerada

İSTANBUL'u sallayan 4,6 şiddetindeki deprem anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Sarsıntı anında vatandaşların paniğe kapılarak dükkanlarından dışarı çıktığı görülüyor.

Marmara Denizi Silivri açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, saat 11.00'de meydana gelen depremin merkez üssünün Marmara Denizi'nde Silivri açıkları, büyüklüğünün ise 4.6 olduğunu duyurdu.

AFAD, sarsıntının Silivri'nin 20 kilometre açıklarında gerçekleştiğini bildirdi.

Sarsıntının merkez üssü İstanbul Silivri'ye 22 kilometre, Büyükçekmece'ye 35 kilometre uzaklıkta. Merkez üssünün İstanbul şehir merkezine mesafesi ise 64 kilometre.

İstanbul'da etkili şekilde hissedilen sarsıntının derinliğini AFAD'a 5 kilometre, Kandilli Rasathanesi 9.8 kilometre olarak verdi.

"Can ve mal kaybı söz konusu değil"

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz deprem sonrasın yaptığı ilk açıklamada "Yetkililerle görüştüm. Büyük bir depremi tetiklemesi söz konusu değil dediler. Silivri'de 4 tane deprem gözlem evimiz var. Bütün yetkililerle de görüştüm korkulacak bir şey yok. Deprem gerçeği ile İstanbul'un da Silivri'nin de yüzleşmesi gerekiyor. Şuana kadar aldığımız hasar bilgisi yok. Şuan bize ulaşan can ve mal kaybı söz konusu değil" ifadelerini kullandı.