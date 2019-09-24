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İstanbul'un ardından bir şiddetli deprem de Yunanistan'da

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD ise depremin büyüklüğünü 5 şiddetinde olduğunu duyurdu.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) Yunanistan'ın Girit Adası'nda Makry Gialos kentinin 106 km güneyinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yerel saatle 10:48'te meydana gelen depremin yerin 80 km altında gerçekleştiği bildirildi.

AFAD: Deprem 5 şiddetinde

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz açıklarında saat 10.49'da yer kabuğunun 9,13 kilometre derinliğinde 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin merkez üssünün, Muğla'nın Datça ilçesine 249 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

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