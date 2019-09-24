Hüseyin Çelik Ali Babacan'ın partisine mi katılıyor bomba kulis

Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya, canlı yayında Ali Babacan'ın partisiyle ilgili bomba bir kulis haberini paylaştı. Sarıkaya'nın anlattığına göre AK Parti'nin eski ağır toplarından olan Hüseyin Çelik Babacan'ın teklifini kabul etmedi.

Sarıkaya, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül öncülüğünde Ali Babacan, tarafından kurulacağı iddia edilen partiyle ilgili yeni bir iddia ortaya attı. İddiaya göre Ali Babacan, Hüseyin Çelik'e, yeni partiye katılma teklifi yaptı

Sarıkaya sunuculuğunu yaptığı "Uyan Türkiyem" programında Ali Babacan ile Hüseyin Çelik arasında geçen yeni parti görüşmesinin detaylarını paylaştı.

Çelik Ali Babacan'ın teklifini kabul etmedi

Tahir Sarıkaya, "Ali Babacan, Beşir Atalay, Sadullah Ergin bir parti kurdu, kuracak diye hala gündemdeki yerini koruyor. Partinin genel başkanı olarak Ali Babacan düşünülüyor. Beşir Atalay, Ali Babacan'ın fikir babası deniyor. Hüseyin Çelik ise; Ali Babacan'ın teklifini kabul etmedi" ifadelerini kullandı.

AK Parti'yle yoluma devam edeceğim

Sarıkaya şöyle devam etti; "Hüseyin Çelik'in yakınlarıyla yüz yüze bir görüşme yaptım. Çelik teklifi kabul etmedi ve AK Parti'den de istifa etmeyecek. Hüseyin Çelik'in; 'AK Parti'yle yoluma devam edeceğim. Partim beni bir yere getirse de getirmese de ben bu partide kalacağım' dediği öne sürülüyor."