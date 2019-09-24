HABER /  POLİTİKA

Hüseyin Çelik Ali Babacan'ın partisine mi katılıyor bomba kulis

Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya, canlı yayında Ali Babacan'ın partisiyle ilgili bomba bir kulis haberini paylaştı. Sarıkaya'nın anlattığına göre AK Parti'nin eski ağır toplarından olan Hüseyin Çelik Babacan'ın teklifini kabul etmedi.

Sarıkaya, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül öncülüğünde Ali Babacan, tarafından kurulacağı iddia edilen partiyle ilgili yeni bir iddia ortaya attı. İddiaya göre Ali Babacan, Hüseyin Çelik'e, yeni partiye katılma teklifi yaptı

Sarıkaya sunuculuğunu yaptığı "Uyan Türkiyem" programında Ali Babacan ile Hüseyin Çelik arasında geçen yeni parti görüşmesinin detaylarını paylaştı.

Çelik Ali Babacan'ın teklifini kabul etmedi

Tahir Sarıkaya, "Ali Babacan, Beşir Atalay, Sadullah Ergin bir parti kurdu, kuracak diye hala gündemdeki yerini koruyor. Partinin genel başkanı olarak Ali Babacan düşünülüyor. Beşir Atalay, Ali Babacan'ın fikir babası deniyor. Hüseyin Çelik ise; Ali Babacan'ın teklifini kabul etmedi" ifadelerini kullandı.

AK Parti'yle yoluma devam edeceğim

Sarıkaya şöyle devam etti; "Hüseyin Çelik'in yakınlarıyla yüz yüze bir görüşme yaptım. Çelik teklifi kabul etmedi ve AK Parti'den de istifa etmeyecek. Hüseyin Çelik'in; 'AK Parti'yle yoluma devam edeceğim. Partim beni bir yere getirse de getirmese de ben bu partide kalacağım' dediği öne sürülüyor."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Dört anket şirketi açıkladı!Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu ne kadar oy alacak Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İngiltere Anayasa Mahkemesi'nden Boris Johnson'a büyük şok!
İstanbul depremi 4.6 büyüklüğünde oldu! 1 saat içinde 10 deprem daha
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman istifa etti
Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Milletvekili kendisini protesto edenlere kurşun sıktı
HIncal Uluç'tan Fatih Terim'e ağır sözler: Tükürdüğünü yalamak ağır kaçar hocam
İstanbul'da son deprem korkuttu! Prof. Naci Görür 1 ay önce bakın ne demişti!
ÖNCEKİ HABERLER
Yargıtay HDP'li Ahmet Türk’ün cezasını onadı!
Hakkari'de hava destekli operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da 10 yıldır aranan hükümlü düğün salonu işletiyormuş
Beşiktaş, Sompo Sigorta ile 1 yıllık anlaşma yaptı
16 yaşındaki Greta Thunberg iklim ve dünya için BM'de liderlere ayar verdi
İBB açıkladı! Atatürk Havalimanı'na metro seferleri durduruldu
Yorumlar 9 yorum