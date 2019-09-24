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İstanbul'da 10 yıldır aranan hükümlü düğün salonu işletiyormuş

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL'da hakkında kesinleşmiş 9 yıl hapis cezası bulunan ve 10 yıl sonra yakalanan Murat Kablan'ın (43), Ümraniye'de bir düğün salonunu işlettiği ortaya çıktı.

Polis kayıtlarına göre yasa dışı sol bir örgüte üye olmaktan ve polisle çatışmaya girmekten polise geliş kaydı da bulunduğu öğrenilen şüphelinin 10 yıldır arandığı öğrenildi.

Düğün salonu işletiyormuş

Aranan Şahıslar Büro Amirliği mahkeme tarafından 10 yıldır aranan Murat Kablan (43)'ın Ümraniye'de yaşadığı tespit edildi. Bir düğün salonu işlettiği öğrenilen şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis ekipleri 22 Eylül 2019 tarihinde operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de katıldığı baskında Murat Kablan gözaltına alındı.

Sahte polis kimliği ve ruhsatsız tabanca

Şüphelinin üzerinde ve kaldığı evde yapılan aramada iki adet sahte polis kimliği, 1 adet ruhsatsız silah ve 15 mermi ele geçirildi. Murat Kablan'ın polis kayıtlarına göre daha önceden yasa dışı sol bir örgüte üye olmaktan ve polisle çatışmaya girmek suçlamasıyla daha öncede gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Murat Kablan adliyeye sevk edildi. Mahkemesinin ardından cezaevine gönderildi. 

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