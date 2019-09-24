Antalya'da oğluyla yaşayan engelli kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü

Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, İnan B.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekipleri yaptıkları incelemede İnan B.'nin göğsünden 2 bıçak darbesiyle öldürüldüğünü belirledi. Ekipler, çocuğu ekip aracına bindirerek olay yerinden uzaklaştırdı. Polis, cinayet sırasında başka bir odada uyuyan çocuğun gürültüyü duymaması için katil ya da katiller tarafından kapısının kapatıldığını da belirledi.