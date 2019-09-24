Engelli kadın bıçaklanarak öldürüldü

İstanbul'da deprem! Birçok ilçede hissedildi

Kendini diri diri mezara gömdüren hoca : Çabuk beni çıkarın

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yıldızı Melike İpek Yalova bakın kiminle evlendi

"Rodi"yi ikinci kez çaldılar

15 ameliyat geçirdi dudakları öyle bir hale geldi ki evlilik teklifi yağıyor