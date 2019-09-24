GÜNCEL

Engelli kadın bıçaklanarak öldürüldü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bedensel engelli kadın, evinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bedensel engelli kadın, evinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu.

Demircikara Mahallesi Göller Caddesi'nde tek katlı evde yaşayan ailenin 10 yaşındaki çocuğu Y.B, sabah uyandığında bedensel engelli annesi İnan B'yi hareketsiz halde bulunca komşulardan yardım istedi.

Komşuların haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi, vücudunun birçok yerinden bıçaklanan İnan B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, evde yaptıkları incelemenin ardından öldürülen kadının kayınbiraderi H.B'yi gözaltına aldı.

İnan B'nin eşi M.B'nin de yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Hakkari'de hava destekli operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi
Herkesin yüreğini ağzına getiren İstanbul depremi öncü deprem olabilir
İmamoğlu'na bağış yaptığı için işinden kovulmuştu! İBB personeli işine geri döndü
Yolcu operasyonunu İstanbul Havalimanı’na devretmişti! Atatürk Havalimanı yıkılıyor
Rusya'ya seyahatte e-vize dönemi! 1 Ekim'de başlıyor
İstanbul depremi 4.6 büyüklüğünde oldu! 1 saat içinde 10 deprem daha
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul'da deprem! Birçok ilçede hissedildi
Kendini diri diri mezara gömdüren hoca : Çabuk beni çıkarın
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yıldızı Melike İpek Yalova bakın kiminle evlendi
"Rodi"yi ikinci kez çaldılar
Reyting rekortmeni Çukur dizisi, hayatını kaybeden Neslican Tay'ı unutmadı
15 ameliyat geçirdi dudakları öyle bir hale geldi ki evlilik teklifi yağıyor
Bacaya sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
Ünlü manken Emily Ratajkowski'den iç çamaşırlı paylaşım!