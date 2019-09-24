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Kendini diri diri mezara gömdüren hoca : Çabuk beni çıkarın

Sosyal medyaya düşen bir video gündem oldu. Hoca olduğunu söyleyen kişi takipçilerine kabir azabını göstermek için kendini diri diri mezara gömdürdü.

Takipçilerine ölümü göstermek isteyen hoca kendine bir mezar kazdırdı. Diri diri o mezara girip yan uzanan hoca üzerine toprak attırmaya başladı. Toprak miktarı artıkça hoca ilahi okuyamaya başladı. Üzeri tamamen kapanıp karanlıkta kalınca onu üstüne toprak atan adamı sordu:

-Hocam ne hissediyorsun. 

Yanıt geldi:
-Duygularım karma karışık çabuk çıkmak istiyorum. Çekim bittiyse çıkart beni abi... 

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