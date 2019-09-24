Kendini diri diri mezara gömdüren hoca : Çabuk beni çıkarın

Takipçilerine ölümü göstermek isteyen hoca kendine bir mezar kazdırdı. Diri diri o mezara girip yan uzanan hoca üzerine toprak attırmaya başladı. Toprak miktarı artıkça hoca ilahi okuyamaya başladı. Üzeri tamamen kapanıp karanlıkta kalınca onu üstüne toprak atan adamı sordu:

-Hocam ne hissediyorsun.

Yanıt geldi:

-Duygularım karma karışık çabuk çıkmak istiyorum. Çekim bittiyse çıkart beni abi...