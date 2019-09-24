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Demet Akalın İbrahim Erkal'ın vasiyetini duyunca gözyaşlarına hakim olamadı

Demet Akalın, 2 yıl önce hayatını kaybeden İbrahim Erkal'ın vasiyetini duyunca gözyaşlarını tutamadı. Erkal'ın Erkal'ın vasiyetinde "Şarkılarımı Cengiz Kurtoğlu, Hakan Altun ve Demet Akalın okuyabilir" yazıyordu.

Tarkan'ın konserini izlemeye gelen Demet Akalın, gazetecilerle kısa bir sohbet etti. Tarkanı çok sevdiğini dile getiren Demet Akalın'a İbrahim Erkal'ın vasiyetinden haberi olup olmadığı soruldu. Akalın'ın haberim yok cevabı üzerine Erkal'ın vasiyeti söylendi. Ünlü şarkıcı vefat eden Erkal'ın kendisiyle ilgili vasiyetini duyunca gözyaşlarına hakim olamadı.

KONSERİ ÖN SIRALARDA İZLEDİ

Demet Akalın eş Okan Kurt ile Megastar Tarkan'ın Harbiye'deki konserini izlemeye gitti. Konseri en ön sıralarda izleyen Akalın, Tarkan'a olan hayranlığını her fırsatta dile getirmeyi ihmal etmedi.

VASİYETİNİ DUYUNCA GÖZLERİ DOLDU

Merhum sanatçımız İbrahim Erkal'ın eşi geçtiğimiz günlerde Asiye Acar'a verdiği özel röportajında Erkal'ın vasiyetini açıkladı.

Erkal'ın vasiyetinde "Şarkılarımı Cengiz Kurtoğlu, Hakan Altun ve Demet Akalın okuyabilir" yazıyordu. Uçankuş'un haberine göre,Demet Akalın, Tarkan konserinde Erkal'ın vasiyetini öğrenince duygusal anlar yaşadı. Gözleri dolan Demet Akalın, "Hadi ya ay çok kötü oldum şimdi. Ben İbrahim Erkal'ı acayip severim" dedi.

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