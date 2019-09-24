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Zalim İstanbul 13. bölüm fragmanı

Zalim İstanbul dizisi 13. yeni bölümüyle 30 Eylül 2019 Pazartesi akşamı Kanal D'de olacak. Zalim İstanbul'un bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Zalim İstanbul 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Zalim İstanbul'un yeni bölümünde neler yaşanacak? Zalim İstanbul 30 Eylül 2019 Pazartesi akşamı Kanal D'de...

Antakya’dan, İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesinin ekrana geleceği Zalim İstanbul’da; üç çocuğu ile Antakya’da yaşayan Seher’in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesi yeni bir sınava sokacak.

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