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Antalya'da bir inşaat ustası yardım için geldiği camide hayatını kaybetti

ANTALYA’da hafriyat işine yardım için geldiği cami bahçesinde fenalaşan inşaat ustası hayatını kaybetti.

ANTALYA’nın Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi Fatih Caddesi üzerindeki Ulu Cami’de meydana gelen olayda; inşaat ustası Nurettin Dilmen (60), devam eden inşaat çalışmasına yardım etmek için sabah camiye geldi.

Caminin arka bölümünde yapılan şadırvanın su kanallarını kazma ile açan Dilmen, aniden rahatsızlandı.

Fenalaşan Dilmen’i cemaat caminin arka kapısı önüne getirerek, hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Camiye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları tüm müdahaleye rağmen Nurettin Dilmen’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Adli tabip ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Dilmen’in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Nurettin Dilmen’den geriye temiz giysileri ve kapı girişindeki sigara poşeti kaldı.

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