Hindistan'da kız çocuğu 4 bacaklı 3 kollu doğdu

24 yaşındaki anne Raju Gurjar, Cuma günü Rajasthan, Tonk'taki bir devlet hastanesinde doğum yaptı. Çocuğun sağlıklı doğması beklenirken, kız tüm göğsünü ve karnını kaplayan ekstra bir dizi bacak ve ellerle doğdu.

Ebeveynler sağlıklı bir üçüz bebek beklerken şaşkınlıklarını gizleyemediler. Küçük kızın doğumu Hindistan'da sağlık görevlileri de dahil herkesi şoke etti. Doktorlar aslında fazla kol ve bacakların ameliyatla alınabileceğini düşünüyorlar.