DÜNYA

Hindistan'da kız çocuğu 4 bacaklı 3 kollu doğdu

HİNDİSTANlı bir kadın 4 bacağı ve üç kolu olan bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

24 yaşındaki anne Raju Gurjar, Cuma günü Rajasthan, Tonk'taki bir devlet hastanesinde doğum yaptı. Çocuğun sağlıklı doğması beklenirken, kız tüm göğsünü ve karnını kaplayan ekstra bir dizi bacak ve ellerle doğdu.

Ebeveynler sağlıklı bir üçüz bebek beklerken şaşkınlıklarını gizleyemediler. Küçük kızın doğumu Hindistan'da sağlık görevlileri de dahil herkesi şoke etti. Doktorlar aslında fazla kol ve bacakların ameliyatla alınabileceğini düşünüyorlar. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'da metrobüs durağında yangın paniği
Ordu'da iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var
Sivasspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
TOKİ'nin indirim kampanyası bugün başladı! Binlerce lira kara geçebilirsiniz
Şiddet olaylarının acil bildirilmesi için 'İmdat Butonu' tanıtıldı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sanatçı Dursun Ali Erzincanlı'dan Diyarbakır annelerine destek
Çukurda mahsur kalan geyiği bisikletçiler kurtardı
Programda bir ilk yaşandı MasterChef izleyenleri şaşkına döndü
Erman Toroğlu, Alanyaspor-Fenerbahçe maçı için MHK'nın kararını açıkladı
MHP lideri Devlet Bahçeli taburcu oldu
Başakşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde korkutan yangın
Erzurum'daki trafik kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi
Devlet Bahçeli'nin hastalığı ne sağlık durumuna ilişkin son bilgi