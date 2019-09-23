Seren Serengil teknede bikinisiyle dans
Eylül ayının başında eşi Yaşar İpek'le yaşadığı sorunlardan dolayı 6 haftalık bebeğini kaybeden Seren Serengil, yaşadığı zor günleri atlatmak için tatile çıktı. Serengil'in teknede bikinili dans ettiği video ise dikkat çekti.
Geçtiğimiz sene Mayıs ayında şarkıcı Yaşar İpek'le dünyaevine giren Seren Serengil, tüp bebek yöntemiyle hamile kaldı. Tedavi sürecinde eşiyle evliliği krize giren Serengil, İpek'ten şiddet gördüğünü söyleyerek boşanma davası açtı. Eylül ayının başında 6 haftalık bebeğini düşüren Serengil'in Instagram hesabından teknede dans ettiği videoyu paylaştı.
Yaşar İpek'in Seren Serengil'i tüp bebek tedavisi sırasında "Mitokondri nakli" yaptırdığı gerekçesiyle suçlamış "Soyuma başka soy karışacak. Ben bu durumu kabul edemem" deyip boşanma gerekçesini açıklamıştı. İpek'in açıklamalarından sonra fenalaşıp hastaneye kaldırılan Seren Serengil 6 haftalık bebeğini kaybetti.