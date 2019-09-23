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Cinsel istismar şüphelisi operasyonla yakalandı

Bartın’da aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda uzun zamandır cinsel istismar suçundan aranan şüpheli yakalandı ve gözaltına alındı.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından ülke genelinde aranan şahısların yakalanması çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlar neticesinde çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan 40 yaşındaki H.İ., tehdit suçundan aranan 37 yaşındaki İ.G. ve hakaret suçundan aranan 24 yaşındaki M.K. ikametlerinde kıskıvrak yakalandı. Çocuğun Cinsel İstismarı iddiasıyla aranan H.İ’nin Kurucaşile ilçesinde geçmiş tarihlerde yaşı küçük çocuklara yönelik yaptığı istismarlar yüzünden uzun süredir arandığı öğrenildi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak Bartın Kapalı Cezaevine gönderildi.

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