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MasterChef'te bir ilk! 'Şefliğe saygısızlık olur' diyerek olay kararı açıkladılar

MasterChef'in geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümünde izleyenleri şaşırtan bir karara imza atıldı. Her iki takımın ortaya koyduğu yemeği beğenmeyen şefler, MasterChef tarihinde bir ilki yaşattı.

Tv8 ekranlarında yeni sezona hızlı bir giriş yapan MasterChef Türkiye yarışmasında her gün yeni bir olay yaşanmaya devam ediyor. Programın geçtiğimiz gün yayınlanan son bölümünde de ilginç bir an yaşandı ve ekran başındaki izleyiciler adeta şaştı kaldı. İki takım haline gelen yarışmacılar ödül oyunu için bayrak yarışı oynadı. 40 dakikada üçer tane hamburger yapmaları istenen yarışmacıların her biri beşer dakika tezgaha gelerek en iyi hamburgeri yapmaya çalıştı.  

Ödül oyununda ödül verilmedi: MasterChef'in dün akşam yayınlanan bölümünde yaşanan ilginç olayda ise yarışmacıların yaptıkları hamburgerleri beğenmeyen ünlü şefler, ödül vermemeye karar verdi.

Kaptanlığı kim kazanmıştı?

Öte yandan kaptanlık yarışında Rıfat, Güzide ve Cemre en iyi tatlı tabağını yapan isimler seçildi. 3 yarışmacı şeflerden yeniden oylama aldı. Şeflerin oylaması sonucu MasterChef'te bu hafta Güzide kaptanlık yarışını kazandı. İlk kaptan olan Güzide kendisine rakip olarak yarışmaya yeni katılan Alican'ı seçti.

Şefliğe ve hamburgere saygısızlık olur: Jüri adına konuşan Somer Sivrioğlu, "İki hamburgerden herhangi birine ödül vermek, şefliği ve hamburgere büyük saygısızlık olur. O nedenle bir ödül vermemeye karar verdik" dedi. Öte yandan  MasterChef Türkiye yarışmacıları 23 Eylül akşamı yayınlanacak olan yeni bölümde Ampute Milli Takım için yemek yapacak.

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