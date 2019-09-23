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Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncusu Melike İpek Yalova dünyaevine girdi

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin güzelliğiyle dikkat çeken oyuncularından Melike İpek Yalova, önceki gün yapımcı sevgilisi Altuğ Gültan ile sessiz sedasız evlendi.

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 'Doktor Müjgan' rolünü oynayan başarılı oyuncu Melike İpek Yalova önceki gün Altuğ Gültan ile dünyaevine girdi.

Oyuncu Melike İpek Yalova, İzmir'de düzenlenen törenle, yapımcı sevgilisi Altuğ Gültan ile evlendi. Hayvanlara olan sevgisiyle adından sıklıkla söz ettiren oyuncu, Instagram hesabında düğününden bir kare paylaşmadığı için takipçileri tarafından eleştirildi. Dün bir atı beslerken çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan oyuncuya, hayranları 'Ya abla evlenmişsin neden hiçbir şey paylaşmıyorsun' ve 'Evlenmişsin mutluluklar" diyerek sitem etti.

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