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Rıdvan Dilmen'den Galatasaray Fenerbahçe maçı öncesi analiz

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maç için ''Galatasaray bu maçta puan kaybetmek için elinden geleni yaptı.'' derken haftaya oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe öncesi de analizde bulundu.

Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında 1-1 sona eren Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi. Dilmen, önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisini de analiz etti

''İki takım için de kırılma anları var. Galatasaray'ın ikinci golü bulma şansı vardı. Yeni Malatyaspor golü buldu.'' diyen Dilmen, şu ifadeleri kullandı;

''Malatyaspor'un ikinci golü atma şansı da vardı. Galatasaray bu maçta puan kaybetmek için elinden geleni yaptı. Temposuz oynadı. Rakibin yarı alanında baskı yapmadı, kendi ceza sahasında savunma yaptı.

''Son iki yılın şampiyonu 5 haftadır maç koparamadı''
Galatasaray adına takımın en iyi oyuncusu Ömer Bayram'dı. Seri ikinci yarı kayboldu. Yeni Malatyaspor'un da üç önemli oyuncusu da yoktu. Galatasaray bu 5 haftada henüz daha iki gol farkla öne geçemedi. Konyaspor 1-0 gitti, 1-1 oldu. Bu maç da öyle oldu. Son iki yılın şampiyonu 5 haftadır maç koparamadı. 

''Galatasaray'ı henüz göremedik''
Galatasaray kötü oynamasına rağmen net pozisyonlar buldu. Ama daha da kötüsü, artık 1-0'a oynayan bir Galatasaray görüyoruz. 5. hafta bittiğinde Galatasaraylıların özlediği, beklediği Galatasaray'ı henüz göremedik. Geçen haftaki Kasımpaşa maçında, Club Brugge maçı var diye rölantiye aldı diyebilirdik ama şimdi böyle bir durum yok. 

''Galatasaray'ın enerjisi daha yüksek olacaktır''
Galatasaray-Fenerbahçe maçı çok daha farklı bir atmosferde oynanacak. Galatasaray haliyle gelecek hafta daha istekli, daha enerjik bir şekilde maça başlayacaktır. Bu zaten maçın öncesinde bile belli olur. Galatasaray'a veya Fenerbahçe'ye biri transfer olduğunda daha uçakta henüz öğretiyorlar ona, onlar da Fenerbahçe veya Galatasaray maçını bekliyorlar. O yüzden Galatasaray'ın enerjisi daha yüksek olacaktır. Oyun kalitesini de artırmak zorundadır. 

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