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Güldür Güldür Show yeni sezon fragmanı

Geçtiğimiz sezon apar topar final yaparak Show TV izleyicilerini büyük bir şoka uğratan ve kanal arayışına geçtiği söylenen Güldür Güldür'den yeni sezon fragmanı geldi.

Show TV'de yayınlandığı 208. bölümüyle final yaparak izleyicilerini şaşırtan Güldür Güldür Show'dan ters köşe hamle geldi. İlk olarak programın bir daha Show TV'de yayınlanmayacağı ve yeni kanal arayışına geçtiği söylenmişti.

Ancak yayınlanan son fragmanla programın hem yayın tarihi hem de kanalı netleşti. Güldür Güldür Show, söylenenin aksine yeni sezonunda da Show TV'de olmaya devam edecek. Peki sevilen program ne zaman başlayacak.

4 Ekim'de başlıyor: Yapımcılığını BKM’in üstlendiği, eğlencenin vazgeçilmez adreslerinden Güldür Güldür Show, kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosu ile 4 Ekim Cuma akşamı yeni sezonuyla başlıyor.

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