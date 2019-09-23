SON DAKİKA
Kuzey Irak'tan acı haber! Askeri konvoyun geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcı patladı! 2 asker şehit Haberin devamı.
POLİTİKA

Devlet Bahçeli'nin hastalığı ne sağlık durumuna ilişkin Semih Yalçın açıklama yaptı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den son dakika haber geldi... MHP lideri Devlet Bahçeli hasteneye kaldırıldı. Semih Yalçın Bahçeli'nin son durumuna ilişkin açıklama yaptı.

MHP Genel Başkan Yardımcı Semih Yalçın, Devlet Bahçeli'nin rutin kontrol için hastanede olduğunu, bilincinin açık durumunun iyi olduğunu söyledi.

"Şuuru açık, konuşabilen bir durumdadır"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın hastane önünde şu açıklamayı yaptı: Bugün sabah saatlerinde Sayın Genel Başkanımız mide bulantısı şikayetiyle hastaneye geldi. Kendisinin tetkikleri yapıldı.

Beyin kanaması veya kalp hastalığıyla ilgili hiçbir problemi yok. Şuuru açık, konuşabilen bir durumdadır.

İstirahat etmektedir. Sayın Genel Başkanımızın sağlık durumu iyi ve mükemmel durumdadır.

MHP lideri 2 defa kalp ameliyatı olmuştu

Devlet Bahçeli, 2004 yılında da Atatürk Araştırma ve Eğitim Hastanesi'nde kalp ameliyatı olmuş, tıkalı 4 damarına müdahalede bulunulmuştu.

Bahçeli 2016 yılında ise Kocaeli'de özel bir hastanede kalp ameliyatı olmuş, kalp kapakçığına müdahale edilmiş ve ameliyat son derece başarılı geçmişti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Kuzey Irak'ta hain tuzak! 2 asker şehit düştü
Ziraat Türkiye Kupası'nda haftanın programı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı! Demirtaş'ın tutuklanması 'hukuk faciası'
Prematüre doğumların en önemli faktörleri nelerdir?
Çekya Başbakanı Babis: Mültecilere yardım konusunda önce Erdoğan'la konuşmalı dedi noktayı koydu
Tolga Ciğerci: Galatasaray beni ilgilendirmiyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
AK Parti yargı reformu paketi taslak metnini CHP'ye sundu
Adnan Oktar mağduru Beril Koncagül'ün turnike sistemi ifşası
Devlet Bahçeli'nin hastalığı ne sağlık durumuna ilişkin son bilgi
Bir Zamanlar Çukurova oyuncusundan şoke eden itiraf: 38 doğum yaptım 28'i öldü
Oğlu için evinin bahçesini halı sahaya çevirdi
Kenan İmirzalıoğlu stüdyoya girdi Kim Milyoner Olmak İster müjdesi geldi
Kenya’da okul çöktü: 7 öğrenci öldü
İsmail Saymaz'ın nişanlısı Şeyda Sayar kimdir ne iş yapıyor?