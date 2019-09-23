SON DAKİKA
Kuzey Irak'tan acı haber! Askeri konvoyun geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcı patladı! 2 asker şehit Haberin devamı.
MEDYA

Bir Zamanlar Çukurova oyuncusundan şoke eden itiraf: 38 doğum yaptım 28'i öldü

Bir Zamanlar Çukurova'da rol alan Adanalı Serap Çelikunal, kayıp oğlunu aramak için geldiği Müge Anlı'da söyledikleriyle şaşkınlık yarattı. Çelikunal, toplamda 38 doğum yaptığını ve 28 çocuğunun öldüğünü söyledi.

24 yaşındaki Ramazan Çelikunal, 20 Ağustos günü evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan Serap Çelikunal, 24 yaşında kaybolan oğlunu aramak için Müge Anlı'nın programına başvurdu. Çelikunal, oğlunun Bipolar hastası olduğunu ve kendisinin yanından hiç ayrılmadığını söyledi.

9 yaşında tiyatroya başlayan ve uzun süredir oyunculuk yapan Serap Çelikunal, Çukurova Üniversitesi'nde memur olaral çalışan 24 yaşındaki oğlunu araak için geldiği Müge Anlı'da çarpıcı itiraflarda bulundu. 14 yaşında eşine kaçtığını söyleyen Serap Çelikunal, toplamda 38 doğum yaptığını 28 çocuğunun öldüğünü söyledi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Kuzey Irak'ta hain tuzak! 2 asker şehit düştü
Ziraat Türkiye Kupası'nda haftanın programı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı! Demirtaş'ın tutuklanması 'hukuk faciası'
Prematüre doğumların en önemli faktörleri nelerdir?
Çekya Başbakanı Babis: Mültecilere yardım konusunda önce Erdoğan'la konuşmalı dedi noktayı koydu
Tolga Ciğerci: Galatasaray beni ilgilendirmiyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Oğlu için evinin bahçesini halı sahaya çevirdi
Kenya’da okul çöktü: 7 öğrenci öldü
Devlet Bahçeli'nin hastalığı ne sağlık durumuna ilişkin son bilgi
Gluteni kesmek ne kadar sağlıklı?
Motosikletli kuryenin trafikte kaza sohbeti
Kenan İmirzalıoğlu stüdyoya girdi Kim Milyoner Olmak İster müjdesi geldi
Bakan Süleyman Soylu'dan son dakika açıklama: Emniyette 33 bin kişi KHK ile ihraç edildi
İsmail Saymaz'ın nişanlısı Şeyda Sayar kimdir ne iş yapıyor?