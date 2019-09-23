Bir Zamanlar Çukurova oyuncusundan şoke eden itiraf: 38 doğum yaptım 28'i öldü

24 yaşındaki Ramazan Çelikunal, 20 Ağustos günü evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan Serap Çelikunal, 24 yaşında kaybolan oğlunu aramak için Müge Anlı'nın programına başvurdu. Çelikunal, oğlunun Bipolar hastası olduğunu ve kendisinin yanından hiç ayrılmadığını söyledi.

9 yaşında tiyatroya başlayan ve uzun süredir oyunculuk yapan Serap Çelikunal, Çukurova Üniversitesi'nde memur olaral çalışan 24 yaşındaki oğlunu araak için geldiği Müge Anlı'da çarpıcı itiraflarda bulundu. 14 yaşında eşine kaçtığını söyleyen Serap Çelikunal, toplamda 38 doğum yaptığını 28 çocuğunun öldüğünü söyledi.