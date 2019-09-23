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Bakan Süleyman Soylu'dan son dakika açıklama: Emniyette 33 bin kişi KHK ile ihraç edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KHK'lılarla ilgili son dakika açıklamalar yaptı. Soylu, "Emniyet teşkilatından 17-25 Aralık ve 15 Temmuz sonrasında sadece KHK yoluyla ihraç edilenlerin sayısı yaklaşık 33 bindir." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Güvenlik Yönetiminin Dönüşümünde İhtiyaç Duyulan İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesi" Çalıştayına katıldı.

"KHK yoluyla ihraç edilenlerin sayısı yaklaşık 33 bin"

Burada yaptığı konuşmada, "Emniyet teşkilatından 17-25 Aralık ve 15 Temmuz sonrasında sadece KHK yoluyla ihraç edilenlerin sayısı yaklaşık 33 bindir. Teknoloji ve modernlik yeni imkanlarla birlikte yeni tehditlerin ve mevcut tehditlerin büyümesini de beraberinde getiriyor" açıklaması yaptı.

Süleyman Soylu'nun açıklamalarının Yeni Yargı Reformu'nda KHK ile ihraç edilen isimler ile ilgili bazı çalışmalar yapıldığı haberi sonrası gelmesi dikkat çekti.

"KHK'lılarla ilgili çalışma yapılacağı izlenimi edindim"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrası "KHK'lılarla ilgili bir çalışma yapılacağı izlenimi edindim" açıklaması yapmıştı.

Yargı Reformu Stratejisi belgesi

AK Parti’nin Yargı Reformu Stratejisi hedefleri doğrultusunda hazırladığı 1. yargı paketi ile yargının hızlanması, iş yükünün hafiflemesi, uygulayıcıların niteliklerinin artırılması, düşünce ve ifade özgürlüğünün pekiştirilmesine yönelik çarpıcı pek çok düzenleme hayata geçirilecek.

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