Kaza yem verirken suya düşen çocuğu boğulmaktan arkadaşı kurtardı

Olay, dün saat 15.37'de Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde meydana geldi. 9 yaşındaki Ahmet Efe Üzeler, arkadaşı ile parkta bulunan kazlara yem atıyorlardı. Kazlara yem atarken bir anda yanındaki arkadaşı suya düştü. Boğulma tehlikesi geçiren arkadaşını kurtarmak için hiç düşünmeden suya atlayan Ahmet Efe Üzeler, arkadaşını yakalayarak sudan çıkardı. O anlar ise güvenlik kamerası ile saniye saniye yansıdı.