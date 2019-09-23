MEDYA

Müge Anlı'da Burhan Aykurt olayında canlı yayında şoke eden itiraf

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 29 Kasım 2018'de evden çıkan ve bir daha haber alınamayan Burhan Aykut'u arama çalışmaları devam ederken ağabey Mahmut Aykurt'un itirafları canlı yayına damga vurdu.

29 Kasım 2018'de Fethiye'den İzmir'e gideceğini söyleyerek evden çıkan ve bir daha haber alınmayan Burhan Aykurt'un arama çalışmaları devam ediyor. En büyük şüpheli olan ağabey Mahmut Aykurt ile ilgili ortaya çıkan olaylar herkesi şoke etti. Peki Burhan Aykurt'a ne oldu? Mahmut Aykurt kardeşi ile ilgili bildiklerini neden saklıyor? Burhan Aykurt'un ortadan kaybolan parasına kim ne yaptı? 

Canlı yayına röportaj veren bir akraba "Mahmut arkadaşımın cebinden kredi kartını habersizce alıyor ve 6500 TL bunu kullanıyor.Ben mahkemede şahitlik yaptım bu durumdan dolayı. Mahmut'da davadan vazgeçsinler ayda 500 taksitle ödeyeceğim dedi." açıklamalarına Mahmut bey şöyle cevap verdi: -Ben o kartla sadece otobüs bileti aldım kızım için. Bu şekilde bana iftira attılar. Dava konusunda da aile zor durumda olduğu için yardım için maaş alınca ödeyeyim taksite 500 TL şeklinde dedim" açıklamaları ise kafalarda soru işareti bırakırken canlı yayına katılan Mehmet bey mahkemenin sonuçlandığı ve ailenin mahkemeyi kazandığı ancak parayı alamadıklarını açıkladı.

Babamı 100 bin TL senet imzalatarak dolandırdı

Mahmut Aykurt hakkında en büyük iddia canlı yayına bağlanan akrabası Şaban Kılıçarsalan verdi. Kılıçasran " Mahmut Aykurt bizim eniştemiz. 2010-2011 yılları arası babamı emekli edeceğim diye babamı dolandırmaya çalıştı. Emekli kağıtlarının altına senet koyarak anne ve babama imzalatarak 100 Bin TL. babamı borçlandırdı. Mahkemelik olduk itiraz ettik mahkemede 20 bin TL tanzimat ödemeye mahkum etti 3 yılda ceza aldı. Avukat tanzime gönderdi ve halada davamız devam ediyor. Ayrıca bankalarda da kredi borçu çok" açıklaması herkesi şoke etti. Mahmut bey ise bu iddiaları kabul etmedi yardım için senet imzalattığını savundu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Cahit Turhan güzel haberi açıkladı! Ankara Sivas YHT'sinin yüzde 95'i tamamlandı
Ceren Damar'ı öldüren sanık eski sevgilisini uygunsuz fotoğraflarıyla tehdit etmiş
Derbi öncesi Ersun Yanal'ın planları altüst oldu! Revizyon kapıda
Kuzey Irak'ta hain tuzak! 2 asker şehit düştü
Erken seçim olacak mı AK Partili Naci Bostancı açıkladı!
Ziraat Türkiye Kupası'nda haftanın programı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Twitterı sallayan video! Hakim denilen o kız bakın kim çıktı
Peru'da bir kedi seyir halindeki otobüs tekerinin altına yattı görüntü binlerce kez izlendi
Devlet Bahçeli'nin hastalığı ne sağlık durumuna ilişkin son bilgi
Cinsel istismar şüphelisi operasyonla yakalandı
Devlet Bahçeli'nin hastalığı ne sağlık durumuna ilişkin Semih Yalçın açıklama yaptı
Kenan İmirzalıoğlu stüdyoya girdi Kim Milyoner Olmak İster müjdesi geldi
AK Parti yargı reformu paketi taslak metnini CHP'ye sundu
İsmail Saymaz'ın nişanlısı Şeyda Sayar kimdir ne iş yapıyor?