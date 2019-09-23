Müge Anlı'da Burhan Aykurt olayında canlı yayında şoke eden itiraf

29 Kasım 2018'de Fethiye'den İzmir'e gideceğini söyleyerek evden çıkan ve bir daha haber alınmayan Burhan Aykurt'un arama çalışmaları devam ediyor. En büyük şüpheli olan ağabey Mahmut Aykurt ile ilgili ortaya çıkan olaylar herkesi şoke etti. Peki Burhan Aykurt'a ne oldu? Mahmut Aykurt kardeşi ile ilgili bildiklerini neden saklıyor? Burhan Aykurt'un ortadan kaybolan parasına kim ne yaptı?

Canlı yayına röportaj veren bir akraba "Mahmut arkadaşımın cebinden kredi kartını habersizce alıyor ve 6500 TL bunu kullanıyor.Ben mahkemede şahitlik yaptım bu durumdan dolayı. Mahmut'da davadan vazgeçsinler ayda 500 taksitle ödeyeceğim dedi." açıklamalarına Mahmut bey şöyle cevap verdi: -Ben o kartla sadece otobüs bileti aldım kızım için. Bu şekilde bana iftira attılar. Dava konusunda da aile zor durumda olduğu için yardım için maaş alınca ödeyeyim taksite 500 TL şeklinde dedim" açıklamaları ise kafalarda soru işareti bırakırken canlı yayına katılan Mehmet bey mahkemenin sonuçlandığı ve ailenin mahkemeyi kazandığı ancak parayı alamadıklarını açıkladı.

Babamı 100 bin TL senet imzalatarak dolandırdı

Mahmut Aykurt hakkında en büyük iddia canlı yayına bağlanan akrabası Şaban Kılıçarsalan verdi. Kılıçasran " Mahmut Aykurt bizim eniştemiz. 2010-2011 yılları arası babamı emekli edeceğim diye babamı dolandırmaya çalıştı. Emekli kağıtlarının altına senet koyarak anne ve babama imzalatarak 100 Bin TL. babamı borçlandırdı. Mahkemelik olduk itiraz ettik mahkemede 20 bin TL tanzimat ödemeye mahkum etti 3 yılda ceza aldı. Avukat tanzime gönderdi ve halada davamız devam ediyor. Ayrıca bankalarda da kredi borçu çok" açıklaması herkesi şoke etti. Mahmut bey ise bu iddiaları kabul etmedi yardım için senet imzalattığını savundu.